Adıyaman'da lise öğrencileri Filistin temalı resim sergisi açtı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü koridorlarında lise öğrencilerince Filistin temalı resimler sergisi açıldı.

Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi 11 ve 12'inci sınıf öğrencilerince yapılan 19 Filistin temalı resim tablosu müdürlük koridorlarında sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, gazetecilere, İsrail'in Gazze saldırılarında başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için okullarda düzenlenen törenlerde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduğunu hatırlattı.

Lise öğrencilerince yapılan resimlerin il müdürlüğünde sergilendiğini dile getiren Tosun, "Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizin Gazze'de yaşanan katliama tepki niyetinde farkındalık bilincinin oluşması için yaptıkları resimlerden oluşan resim sergimizin açılışını yaptık. Gazze başta olmak üzere Filistin'e yönelik İsrail tarafından başlatılan yeni saldırılar ve hastanenin vurulmasıyla tırmanan insani dramda, kadınlar ve masum çocuklar ile orada tedavi gören yaralılara uygulanan şiddet tüm insanlığın vicdanını yaralamıştır." dedi.

Emeği geçen öğrencilere teşekkür eden Tosun, "Bu farkındalığın öğrencilerimiz nezdinde oluşturulmasını sağlayan değerli okul yöneticilerimiz ve meslektaşlarıma teşekkür ederim. Bu vesileyle Gazze'de şehit olan yavrularımızı ve masum canlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum." diye konuştu.