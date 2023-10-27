Adıyaman'da minibüsle çarpışan ambulanstaki sağlık görevlisi yaralandı
Adıyaman'da ambulansla minibüsün çarpışması sonucu 1 sağlık görevlisi yaralandı.
Giriş: 27.10.2023 - 16:09 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:09
Adıyaman'da ambulansla minibüsün çarpışması sonucu 1 sağlık görevlisi yaralandı.
İ.K. idaresindeki 02 ADP 429 plakalı minibüs, 3'üncü çevre yolunda, A.C. idaresindeki 02 HC 436 plakalı hasta taşıyan ambulansla çarpıştı.
Kazada sağlık görevlisi K.E. yaralandı.
Yaralılardan K.E. ile ambulanstaki diğer hasta başka ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.