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        Gölbaşı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:22 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:22
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        Gölbaşı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

        İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen törende, Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

        Programa Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Topal, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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