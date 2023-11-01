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        Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan traktör kullanılamaz hale geldi

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde alev alan traktör kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:06 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:08
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        Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan traktör kullanılamaz hale geldi
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde alev alan traktör kullanılamaz hale geldi.

        Satıluşak Köyü'nde çiftçilik yapan Resul Aba, tarlaya giderken kullandığı 57 AJJ 101 plakalı traktör, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Aba, traktörü kendi imkanlarıyla söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekiplerin söndürdüğü traktör, kullanılamaz hale geldi.

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