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        Adıyaman'da "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" bilgilendirme toplantısı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uygulanan "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında KOSGEB tarafından Adıyaman'da bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 13:06 Güncelleme: 04.11.2023 - 13:06
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        Adıyaman'da "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" bilgilendirme toplantısı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uygulanan "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında KOSGEB tarafından Adıyaman'da bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı depremden etkilenen bölgelerdeki KOBİ'lere yönelik "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" ile KOBİ'lere can suyu olmak istediklerini söyledi.

        İbrahimcioğlu, destek programıyla Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri başta olmak üzere deprem bölgesindeki diğer illerde işletmelere ölçeklerine göre belirlenen tutarlarda kredi desteği sağlanacağını belirtti.

        Dünya Bankası işbirliğinde deprem etkilenen 11 ile 450 milyon dolar destek vereceklerini ifade eden İbrahimcioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

        "4 il ve 2 ilçede pozitif ayrımcılık yapıldığını da özellikle belirteyim. Bu illerden bir tanesi de tabii ki Adıyaman. Kentin 3'te 2'si tabii burada KOBİ'lerimizden de büyük bir çoğunluğu hakikaten ciddi kayıplar yaşadılar. Bütün yaraları sarma şansımız yok. Ama bugün KOSGEB olarak devletin şefkat elinin KOBİ'lere uzanan bir desteği olarak bunu görmenizi isteriz."

        İbrahimcioğlu, hasarın tespit durumuna göre 200 ila 750 bin lira arasında destekte bulunacaklarını söyledi.

        İşletmelerin cep telefonlarından da başvuruda bulunabileceğine dikkati çeken İbrahimcioğlu, "Yalnızca AFAD tespit raporunuzu yüklüyorsunuz. Geriye kalan bir çok bilginiz zaten sistemden biz otomatik olarak çekebiliyoruz. AFAD tespit raporuna göre, az hasardan orta hasara, oradan da ağır hasara olmak üzere bu 4 ilde 750 bin lira limitine kadar ağır hasarda vereceğiz. Şimdi elimizde 450 milyon dolar var. Daha fazlasını da getirmek için ekip arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. Daha fazlasını da getireceğiz. Buraları kalkındıracağız, canlandıracağız. Bu canlanmayı sizinle beraber yapacağız." diye konuştu.

        Vali Osman Varol da desteğin öneminden bahsetti.

        Programa Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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