Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği 2 kişi durdurdu.

Ekipler, S.C. ve H.S'nin üst aramasında 9.47 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap ve uyuşturucu aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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