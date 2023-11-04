Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına 2 şüpheli tutuklandı.

Mahmut Özbay Caddesinde bir evden hırsızlık yapıldığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, M.G. ile H.G'yi hırsızlık yaptıkları esnada suç üstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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