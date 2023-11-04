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        Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 14:27 Güncelleme: 04.11.2023 - 14:27
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        Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına 2 şüpheli tutuklandı.

        Mahmut Özbay Caddesinde bir evden hırsızlık yapıldığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, M.G. ile H.G'yi hırsızlık yaptıkları esnada suç üstü yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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