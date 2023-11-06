Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Osman Alpaltay idaresindeki 58 AEB 550 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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