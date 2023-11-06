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        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:55 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:55
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        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Osman Alpaltay idaresindeki 58 AEB 550 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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