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        Adıyaman'da köy öğrencilerine organik tarım eğitimi verildi

        Adıyaman'da köy okullarında eğitim gören öğrencilere "Organik tarımın geliştirme ve yaygınlaştırılması" projesinin eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:41 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:41
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        Adıyaman'da köy öğrencilerine organik tarım eğitimi verildi
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        Adıyaman'da köy okullarında eğitim gören öğrencilere "Organik tarımın geliştirme ve yaygınlaştırılması" projesinin eğitimi verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Doyran Köyü İlkokulunda öğrencilere organik gıda üretimi, organik hayvancılığın gelişimi ve tarımsal faaliyetler hakkında bilgi verdi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, gazetecilere, öğrencilere organik tarımın önemi konulu eğitim verdiklerini ve daha sonra kendilerine çanta dağıttıklarını söyledi.

        Projede amacın çocuklara erken yaşta organik tarımın öğretilmesini gerektiğini vurgulayan Kıyas, "Buradaki amacımızın çocuklarımıza erken yaşta organik tarımın ne olduğunu gelecekte çevre kirliliği, sağlıklı beslenme, gıda güvenliği gibi birçok konularda farkındalık oluşturmak amacıyla projemizi milli eğitim müdürlüğümüzle birlikte yürüttük. Çocuklarımıza da aynı zamanda içerisinde eğitim malzemelerinin bulunduğu çantaları dağıttık." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından öğrencilere okul çantaları dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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