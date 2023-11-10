Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te düzenlenen törenlerle anıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören alanında bulunanlar ile çevredeki vatandaşlar saat 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle beraber saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından protokol, alandaki Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Atatürk'ün 3 boyutlu gösterisini izledi.

- Şanlıurfa

Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen anma töreninde, Şanlıurfa Vali Vekili Erinç Demir ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Demir ve berberindekiler, şehitlikte dua etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Törene, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

- Kahramanmaraş

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Vatandaşlar ve öğrencilerin de katıldığı törende, sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile siyasi parti temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

- Malatya

Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törende, Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören alanında bulunanlar ile çevredeki vatandaşlar saat 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yazıcı, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

Yazıcı ve kent protokolü, Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki anma programına katıldı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman Valiliği bahçesindeki anma töreninde Vali Osman Varol ile Belediye Başkan Vekili Abuzer Çelik Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve gönderdeki Türk bayraklarının yarıya indirilmesinin ardından tamamlandı.

- Kilis

Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninde, Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, gönderdeki Türk bayraklarının yarıya indirilmesinin ardından tamamlandı.