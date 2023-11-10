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        Büyük Önder Atatürk Adıyaman'da anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85 yılında Adıyaman'ın Kahta, Sincik ve Çelikhan ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 14:46 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:46
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        Büyük Önder Atatürk Adıyaman'da anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85 yılında Adıyaman'ın Kahta, Sincik ve Çelikhan ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen anma töreni, Kaymakam Selami Korkutata ve Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

        Saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Çelikhan ilçesinde de Hükümet Konağı Bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Ali Cemal Altınöz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anma programı Çelikhan Ortaokulunda devam etti.

        Sincik ilçesinde ise düzenlenen törende Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören alanında bulunanlar ile çevredeki vatandaşlar saat 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle beraber saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

        Gölbaşı'nda da İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Tarık Buğra Seyhan ve Belediye Başkanı İskender Yıldırım Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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