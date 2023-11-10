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        Osmaniye'de vefat eden annesinin cenazesinin bulunduğu aracı kaçırdı

        Osmaniye'de vefat eden annesinin cenazesinin bulunduğu aracı defin için mezarlığa götürülürken kaçıran oğlu, Adıyaman'da jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:26 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:31
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        Osmaniye'de vefat eden annesinin cenazesinin bulunduğu aracı kaçırdı
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        Osmaniye'de vefat eden annesinin cenazesinin bulunduğu aracı defin için mezarlığa götürülürken kaçıran oğlu, Adıyaman'da jandarma ekiplerince yakalandı.

        Vefat eden annesinin Osmaniye'de defnedilmesini istemeyen M.C.K, annesinin cenazesinin bulunduğu özel bir firmaya ait 06 YA 6583 plakalı cenaze aracını kaçırarak kayıplara karıştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine güvenlik güçlerince aracın bulunması için çalışma başlatıldı.

        Jandarma ekipleri, aracı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde durdurdu.

        Ekipler, M.C.K'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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