Osmaniye'de vefat eden annesinin cenazesinin bulunduğu aracı kaçırdı Osmaniye'de vefat eden annesinin cenazesinin bulunduğu aracı defin için mezarlığa götürülürken kaçıran oğlu, Adıyaman'da jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'de vefat eden annesinin cenazesinin bulunduğu aracı defin için mezarlığa götürülürken kaçıran oğlu, Adıyaman'da jandarma ekiplerince yakalandı.

Vefat eden annesinin Osmaniye'de defnedilmesini istemeyen M.C.K, annesinin cenazesinin bulunduğu özel bir firmaya ait 06 YA 6583 plakalı cenaze aracını kaçırarak kayıplara karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine güvenlik güçlerince aracın bulunması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, aracı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde durdurdu.

Ekipler, M.C.K'yi gözaltına aldı.