Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

S.Ö. idaresindeki 06 PRT 76 plakalı otomobil ile Tugay Erdem'in kullandığı 44 ACY 781 plakalı motosiklet Baraj yolunda çarpıştı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan Erdem, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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