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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 23:36 Güncelleme: 10.11.2023 - 23:56
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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        S.Ö. idaresindeki 06 PRT 76 plakalı otomobil ile Tugay Erdem'in kullandığı 44 ACY 781 plakalı motosiklet Baraj yolunda çarpıştı.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İlk müdahalesi yapılan Erdem, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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