Adıyaman'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Yunus K. idaresindeki 06 DVK 449 plakalı otomobil, Örenli Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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