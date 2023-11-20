Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Karakuş, göreve başladı
Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine atanan Diş Hekimi Abdullah Karakuş yeni görevine başladı.
Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine atanan Diş Hekimi Abdullah Karakuş yeni görevine başladı.
Eski Başhekim Burhaneddin Kömüroğlu'nun emekli olmasının ardından, Karakuş başhekimliğe atandı.
Karakuş, diş merkezinde tüm sağlık ekipleriyle birlikte hastalara en iyi hizmeti vereceklelerini ifade etti.
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