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        Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Karakuş, göreve başladı

        Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine atanan Diş Hekimi Abdullah Karakuş yeni görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:44 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:44
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        Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Karakuş, göreve başladı
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        Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine atanan Diş Hekimi Abdullah Karakuş yeni görevine başladı.

        Eski Başhekim Burhaneddin Kömüroğlu'nun emekli olmasının ardından, Karakuş başhekimliğe atandı.

        Karakuş, diş merkezinde tüm sağlık ekipleriyle birlikte hastalara en iyi hizmeti vereceklelerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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