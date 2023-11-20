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        Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

        Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:16 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:25
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        Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı
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        Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Olgunlar köyü kırsalında yaralı dağ keçisini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen hayvan, bakımı ve tedavisi için Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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