Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı
Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Olgunlar köyü kırsalında yaralı dağ keçisini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen hayvan, bakımı ve tedavisi için Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.
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