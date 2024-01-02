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        Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 21:46 Güncelleme: 02.01.2024 - 21:46
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        Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Malik K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Osman K'nin kullandığı 38 KS 161 plakalı hafif ticari araçla Atatürk Baraj yolunda çarpıştı.

        Kazada, Malik K. ve motosiklette bulunan M.E.K. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü Malik K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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