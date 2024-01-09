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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:19 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:19
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplerce kent kırsallarında 1-8 Ocak tarihinde yaptıkları uygulamalar ve adreslerde yapılan aramalarda, 642 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kubar esrar ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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