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        Adıyaman'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:34 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:53
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        Adıyaman'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Adıyaman'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası Ö.P'nin kırsal bir mahallede olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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