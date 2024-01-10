Adıyaman'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Adıyaman'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adıyaman'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası Ö.P'nin kırsal bir mahallede olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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