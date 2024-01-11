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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:59
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bazı kişilerin uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

        Cumhuriyet ve Gazi mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 56 gram sentetik uyuşturucu, 1 kurusu sıkı tabanca, 2 pompalı av tüfeği ve 1 şarjör ele geçirdi.

        Gözaltına altına alınan B.H.Ç, S.N.S, E.A. ve M.S. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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