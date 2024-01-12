Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Atatürk Bulvarı üzerinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda silahla vurulan A.A. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.Ş'yi yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        CANLI | Özbek'ten flaş açıklamalar!
        CANLI | Özbek'ten flaş açıklamalar!
        BankAVM!
        BankAVM!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Bursa'da otobüs terminalinde yangın paniği!
        Bursa'da otobüs terminalinde yangın paniği!
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam

        Benzer Haberler

        Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Adıyaman'da yaptırılan anaokulu aç...
        Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Adıyaman'da yaptırılan anaokulu aç...
        Adıyaman'da depremde 37 kişinin öldüğü binanın "malzeme akma dayanımı" yete...
        Adıyaman'da depremde 37 kişinin öldüğü binanın "malzeme akma dayanımı" yete...
        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler için Adıyaman'da mevlit okutuldu
        Depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler için Adıyaman'da mevlit okutuldu