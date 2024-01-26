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        Adıyaman'da kar yağışı etkili oluyor

        Adıyaman'ın Çelikhan ve Besni ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:54 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:54
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        Adıyaman'da kar yağışı etkili oluyor
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        Adıyaman'ın Çelikhan ve Besni ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Gece saatlerinden şiddetini artıran kar yağışı ilçeleri beyaz örtüyle kapladı.

        Ekipler, yolların kapanmaması için kar küreme makinalarıyla çalışma başlattı.

        Trafik ekipleri ise sürücüleri kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları için uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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