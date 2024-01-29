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        Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 09:49 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:59
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        Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        A.E. idaresindeki 01 VAH 60 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Karaburun Köyü yakınlarında sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 01 AL 877 plakalı otomobil ve 44 ACF 933 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü A.E. ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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