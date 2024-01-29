Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

A.E. idaresindeki 01 VAH 60 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Karaburun Köyü yakınlarında sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 01 AL 877 plakalı otomobil ve 44 ACF 933 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü A.E. ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.