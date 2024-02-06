Kahta'da depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

Anma programı daha sonra Kahta Sosyal Hizmet Merkezi tarafından K-27 Toplu Barınma Merkezinde kalan depremzede çocuklara yönelik sosyal etkinlikler düzenlendi.

Kültür Merkezi konferans salonundaki anma programında konuşan Kaymakam Selami Korkutata, deprem nedeniyle yaşanan zor günlerde millet ve devlet olarak kenetlenerek zorluklara göğüs geldiklerini belirterek, devletin her daim milletinin yanında olduğunu söyledi.

Deprem nedeniyle ilçe merkezinde yıkılan binaların enkazları başında hayatını kaybedenler için yakınları tarafından karanfiller bırakıldı.

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