Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da konteyner kenti ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Adıyaman'da konteyner kente ziyarette bulundu.

Aydın, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin birinci yılında, Altınşehir K1 Konteyner Kenti'ni ziyaretinde depremzedelerle sohbet etti.

Ahmet Aydın, AA muhabirine, depremlerin üzerinden 1 yılın geçtiğini ancak acıların halen çok taze olduğunu söyledi.

Asrın felaketinin asrın dayanışmasına, birlikteliğine ve kardeşliğine dönüştüğünü dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız her kabine toplantısında birinci ana gündem maddesi olarak deprem şehirlerini gösteriyor ve orada yapılacaklar masaya yatırılıyor. İnşallah nasip olursa perşembe günü bir kez daha yine Adıyaman'ımıza da teşrif etmiş olacaklar. Yakından takip ediyor, bakanlarımız sürekli gelip takip ediyor. Dolayısıyla biz şehrimizi yalnız bırakmadık. İnsanımızı kendi kaderiyle baş başa bırakmadık. İlk andan bu zamana ve bundan sonraki süreçte de yine vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kentteki 58 konteyner kentte 119 bin kişinin barındığını ifade eden Aydın, perşembe günü yapımı tamamlanan 2 bin 790 konutun anahtar tesliminin yapılacağını kaydetti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ise depremden etkilenen 11 ili ayağa kaldırmak için büyük çalışmaların yapıldığını belirterek, "Devlet millet el ele verince büyük zorlukların üstesinden nasıl geldiğimizi herkes görüyor. Bu da dünyaya örnek bir çalışma. Bunun için biz üzerimize düşen sorumlulukları çok iyi biliyoruz." diye konuştu.