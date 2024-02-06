Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da konteyner kenti ziyaret etti

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Adıyaman'da konteyner kente ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 19:16 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da konteyner kenti ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Adıyaman'da konteyner kente ziyarette bulundu.

        Aydın, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin birinci yılında, Altınşehir K1 Konteyner Kenti'ni ziyaretinde depremzedelerle sohbet etti.

        Ahmet Aydın, AA muhabirine, depremlerin üzerinden 1 yılın geçtiğini ancak acıların halen çok taze olduğunu söyledi.

        Asrın felaketinin asrın dayanışmasına, birlikteliğine ve kardeşliğine dönüştüğünü dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

        "Sayın Cumhurbaşkanı'mız her kabine toplantısında birinci ana gündem maddesi olarak deprem şehirlerini gösteriyor ve orada yapılacaklar masaya yatırılıyor. İnşallah nasip olursa perşembe günü bir kez daha yine Adıyaman'ımıza da teşrif etmiş olacaklar. Yakından takip ediyor, bakanlarımız sürekli gelip takip ediyor. Dolayısıyla biz şehrimizi yalnız bırakmadık. İnsanımızı kendi kaderiyle baş başa bırakmadık. İlk andan bu zamana ve bundan sonraki süreçte de yine vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

        Kentteki 58 konteyner kentte 119 bin kişinin barındığını ifade eden Aydın, perşembe günü yapımı tamamlanan 2 bin 790 konutun anahtar tesliminin yapılacağını kaydetti.

        AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ise depremden etkilenen 11 ili ayağa kaldırmak için büyük çalışmaların yapıldığını belirterek, "Devlet millet el ele verince büyük zorlukların üstesinden nasıl geldiğimizi herkes görüyor. Bu da dünyaya örnek bir çalışma. Bunun için biz üzerimize düşen sorumlulukları çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Bahçeli: Yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir
        Bahçeli: Yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması

        Benzer Haberler

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Adıyaman'da konuştu:
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Adıyaman'da konuştu:
        Adıyaman'da depremde yaşamını yitirenler 'Saat kulesi' önünde anıldı (3)
        Adıyaman'da depremde yaşamını yitirenler 'Saat kulesi' önünde anıldı (3)
        Adıyaman'da ESOB tarafından çorba ikramı yapıldı
        Adıyaman'da ESOB tarafından çorba ikramı yapıldı
        Turist Rehberleri Birliği, İsias Otel'in enkaz alanına karanfil bıraktı
        Turist Rehberleri Birliği, İsias Otel'in enkaz alanına karanfil bıraktı
        Kahta'da depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi
        Kahta'da depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adıyaman'da konuştu:
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adıyaman'da konuştu: