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        AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bulucu, vatandaşları mitinge davet etti

        AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı miting ve aday tanıtım toplantısına davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:34 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:34
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        AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bulucu, vatandaşları mitinge davet etti
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        AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı miting ve aday tanıtım toplantısına davet etti.

        Bulucu, parti binasında düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Ocak'ta Adıyaman'a teşrif edeceklerini söyledi.

        Cumhurbaşkanının Adıyaman ziyaretinin yoğun olacağını ifade eden Bulucu, şöyle konuştu:

        "İlk olarak saat 13.00'da üniversite spor salonunda Kalıcı Sosyal Konutların Kura Töreni olacak. Daha sonra ise Yeni Mahalle Spor Salonu'nda aday tanıtım programımız olacak. Bu programla birlikte ilçe adaylarımız da belirlenmiş olacak. Saat 15.30'da ise Kahta ilçemize gelecek olan Cumhurbaşkanımız, Hastane Caddesi'nde bir mitingimiz olacak. Bir sonraki ziyaretleri ise Sincik ilçemize olacak. Sincik meydanında halkımıza hitap edecekler."

        Bu ziyaretlerin kendileri için son derece anlamlı ve tarihi bir öneme sahip olduğunu aktaran Bulucu, şunları kaydetti:

        "Özellikle günün büyük bir bölümünü Adıyaman'ımıza ayırması Sayın Cumhurbaşkanımızın Adıyaman'ımıza verdiği önemin bir göstergesi. Bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız, genel seçimlerde oy oranları bakımında şampiyon olan ilçelerimiz Sincik ve Kahta'mızı ziyaret edeceklerini ifade etmişlerdi. Bu vesileyle hem Kahta'da hem de Sincik'te Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızla buluşacak. Depremden bu yana hiçbir zaman Adıyaman'ımızı yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımıza Teşekkür ediyor bu vesile ile tüm hemşehrilerimiz yarın ki programlarımıza davet ediyorum. Hazırlıklarımızı tamamladık."

        Basın toplantısına, Gençlik Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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