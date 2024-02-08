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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 08:50 Güncelleme: 08.02.2024 - 08:53
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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        M.F.T. idaresindeki 02 AEF 740 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı üzerinde B.N.G. yönetimindeki 06 CGF 437 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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