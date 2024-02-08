Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
M.F.T. idaresindeki 02 AEF 740 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı üzerinde B.N.G. yönetimindeki 06 CGF 437 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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