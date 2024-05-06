Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 119,44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.