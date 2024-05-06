Halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Abuzer T. idaresindeki 02 HO 1040 plakalı halk otobüsü, yolun karşısına geçen İbrahim Ş.'ye çarptı. Yola savrulan yaralıyı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlıkçılar, İbrahim Şahan'ı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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