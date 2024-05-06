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        Halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

        ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçerken halk otobüsünün çarptığı İbrahim Şahan (68), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:17 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:20
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        Halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
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        ADIYAMAN’da, yolun karşısına geçerken halk otobüsünün çarptığı İbrahim Şahan (68), yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Abuzer T. idaresindeki 02 HO 1040 plakalı halk otobüsü, yolun karşısına geçen İbrahim Ş.'ye çarptı. Yola savrulan yaralıyı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlıkçılar, İbrahim Şahan'ı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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