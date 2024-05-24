Adıyaman'ın peynirli helvası Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde tanıtıldı

Adıyaman'ın yöresel lezzeti peynirli helva, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında tanıtıldı.

Hafta kapsamında Müze Müdürlüğü bahçesinde kurulan stantta ziyaretçilere kente özgü olan peynirli helva dağıtıldı.

Ziyaretçiler bir yandan bahçede bulunan heykelleri incelerken diğer yandanda helvanın tadına baktı.

Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Abuzer Gelse, AA muhabirine, etkinliklerin verimli geçtiğini söyledi.

Müze Müdürlüğü bahçesinde ziyaretçilere helva ikram ettiklerini anlatan Gelse, "Şu anda müze bahçesinde tarihi dokusuyla birlikte kentin peynirli helvasını ziyaretçilerimize ikram ediyoruz. Türk mutfağı dünyamız için şifa kaynağıdır, Adıyaman yöresel mutfağı, bölgenin en zengin mutfaklarından birisidir. Bütün yerli ve yabancı insanlarımızı bu lezzetleri tatmaya bekliyoruz." diye konuştu.