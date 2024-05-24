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        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da hakkında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:44 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:44
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        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
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        Adıyaman'da hakkında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında durumundan şüphelendikleri A.E'yi durdurdu.

        Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, "Parada ve resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        A.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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