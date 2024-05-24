Adıyaman'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da tır ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da tır ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
M.Ö. idaresindeki 63 ADH 630 plakalı tır Atatürk Bulvarı üzerinde H.A. idaresindeki 59 AES 688 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan H.A. ile V.A. ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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