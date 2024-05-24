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        Adıyaman'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da tır ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:37 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:37
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        Adıyaman'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da tır ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        M.Ö. idaresindeki 63 ADH 630 plakalı tır Atatürk Bulvarı üzerinde H.A. idaresindeki 59 AES 688 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada yaralanan H.A. ile V.A. ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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