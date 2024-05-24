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        Adıyaman'da uyuşturucu operaysonunda bir şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:44 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:45
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        Adıyaman'da uyuşturucu operaysonunda bir şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Grup Amirliği ekipleri ilçe merkezindeki bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi aldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evin bahçesine ekili 365 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan A.B. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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