Adıyaman'da uyuşturucu operaysonunda bir şüpheli yakalandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Grup Amirliği ekipleri ilçe merkezindeki bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi aldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evin bahçesine ekili 365 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.B. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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