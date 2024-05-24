Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 62 uyuşturucu hap, 21,90 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
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