Adıyaman'da ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan denetimlerde ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan denetimlerde ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler durumundan şüphelendiği Z.A.T, R.E, Y.Ö, A.K. ve Ö.F.U'yu durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 6 ruhsatsız tabancayla 30 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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