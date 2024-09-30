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        Adıyaman'da ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan denetimlerde ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:37 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:42
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        Adıyaman'da ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan denetimlerde ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler durumundan şüphelendiği Z.A.T, R.E, Y.Ö, A.K. ve Ö.F.U'yu durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında 6 ruhsatsız tabancayla 30 mermi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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