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        Adıyaman'da kaza yapan hafif ticari araçta yangın çıktı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaza yapan hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:29 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:30
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        Adıyaman'da kaza yapan hafif ticari araçta yangın çıktı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaza yapan hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        F.A. idaresindeki 02 DH 777 plakalı hafif ticari araç, Küçük Sanayi Sitesi içerisinde park halindeki traktör pulluğuna çarptı.

        Kaza sonrası araçta yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Araçta maddi hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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