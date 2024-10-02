Adıyaman'da kaza yapan hafif ticari araçta yangın çıktı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaza yapan hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaza yapan hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
F.A. idaresindeki 02 DH 777 plakalı hafif ticari araç, Küçük Sanayi Sitesi içerisinde park halindeki traktör pulluğuna çarptı.
Kaza sonrası araçta yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Araçta maddi hasar oluştu.
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