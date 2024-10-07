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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 17:01 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:56
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde 6 gram toz esrar, 105 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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