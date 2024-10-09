Adıyaman'da inşa edilen kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde sona yaklaşıldı

Adıyaman'da 360 yatak kapasiteye sahip kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde sona yaklaşıldı.

Şehrin en önemli sağlık yatırımlarından biri olan 360 yatak kapasiteli kadın doğum ve çocuk hastanesi olarak inşa edilen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası açılış için geri sayıma geçti.

2020 yılında inşaatına başlanan yatırım, Adıyaman'ın sağlık hizmetlerine önemli bir katkı sunacak.

İl Sağlık Müdürü Cengiz Yorulmaz, alanda yaptığı incelemenin ardından, kentte 55 sağlık yatırımıyla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

"İlimizde yaklaşık 55 yatırımla ilgili çalışma yürütüyoruz. Deprem sonrası iyileşme sürecinde hummalı bir çalışma var. Bunlardan 9 tanesini bitirdik aile sağlık merkezi, aile sağlık merkezi, istasyon olmak üzere birçok çalışma var. Yine devam eden 8 tane yatırımımız var. Yakın zamanda onları da bitirmeyi planlıyoruz inşallah. Bunun dışında 20 tane ihale aşamasında olan, 13 tane proje aşamasında olan ve yaklaşık 3 tane de arsa temini uğraştığımız bir çalışma programımız var. Yaklaşık 55 yatırımla ilgili çalışma yapıyoruz."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Yorulmaz, şöyle devam etti:

Kentin büyük ihtiyacı olan kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde sona yaklaşıldığını vurgulayan Yorulmaz, "Kadın doğum ve çocuk hastanesi olarak kullanmayı planlıyoruz. Sona geldik uzun zamandır hepimizin beklettiği, bitmesini umut ettiğimiz bir çalışmaydı. Biz şu an için yaklaşık 4 katta malzemeleri, servisleri koyduk. Röntgeni, tomografisi, birçok cihazını temin ettik. Peyder pey yakın zamanda da bu süreci tamamlamayı düşünüyoruz." dedi.

Yorulmaz, hastane donanımı hakkında bilgi vererek "Bu kompleks 4 binadan oluşmakta. Yaklaşık 360 yatak kapasiteli, 66 poliklinik, 9 ameliyathanesi, 12 tane yetişkin yoğun bakımı, 14 çocuk yoğun bakımı, 50 yeni doğan yoğun bakımı olan, büyük bir hastane kazanacak inşallah ilimiz. Yakın zamanda vatandaşın hizmetini sunmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.