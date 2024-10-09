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        Adıyaman'da inşa edilen kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde sona yaklaşıldı

        Adıyaman'da 360 yatak kapasiteye sahip kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde sona yaklaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:04
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        Adıyaman'da inşa edilen kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde sona yaklaşıldı
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        Adıyaman'da 360 yatak kapasiteye sahip kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde sona yaklaşıldı.

        Şehrin en önemli sağlık yatırımlarından biri olan 360 yatak kapasiteli kadın doğum ve çocuk hastanesi olarak inşa edilen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası açılış için geri sayıma geçti.

        2020 yılında inşaatına başlanan yatırım, Adıyaman'ın sağlık hizmetlerine önemli bir katkı sunacak.

        İl Sağlık Müdürü Cengiz Yorulmaz, alanda yaptığı incelemenin ardından, kentte 55 sağlık yatırımıyla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Yorulmaz, şöyle devam etti:

        "İlimizde yaklaşık 55 yatırımla ilgili çalışma yürütüyoruz. Deprem sonrası iyileşme sürecinde hummalı bir çalışma var. Bunlardan 9 tanesini bitirdik aile sağlık merkezi, aile sağlık merkezi, istasyon olmak üzere birçok çalışma var. Yine devam eden 8 tane yatırımımız var. Yakın zamanda onları da bitirmeyi planlıyoruz inşallah. Bunun dışında 20 tane ihale aşamasında olan, 13 tane proje aşamasında olan ve yaklaşık 3 tane de arsa temini uğraştığımız bir çalışma programımız var. Yaklaşık 55 yatırımla ilgili çalışma yapıyoruz."

        Kentin büyük ihtiyacı olan kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde sona yaklaşıldığını vurgulayan Yorulmaz, "Kadın doğum ve çocuk hastanesi olarak kullanmayı planlıyoruz. Sona geldik uzun zamandır hepimizin beklettiği, bitmesini umut ettiğimiz bir çalışmaydı. Biz şu an için yaklaşık 4 katta malzemeleri, servisleri koyduk. Röntgeni, tomografisi, birçok cihazını temin ettik. Peyder pey yakın zamanda da bu süreci tamamlamayı düşünüyoruz." dedi.

        Yorulmaz, hastane donanımı hakkında bilgi vererek "Bu kompleks 4 binadan oluşmakta. Yaklaşık 360 yatak kapasiteli, 66 poliklinik, 9 ameliyathanesi, 12 tane yetişkin yoğun bakımı, 14 çocuk yoğun bakımı, 50 yeni doğan yoğun bakımı olan, büyük bir hastane kazanacak inşallah ilimiz. Yakın zamanda vatandaşın hizmetini sunmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

        Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik ise depremlerde kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinin hasar aldığını ve ana bina da hizmet verdiğini aktardı.

        Hastanenin hizmete başlamasıyla vatandaşların daha konforlu hizmet alacağını belirten Şirik, "Biz şuanda ki ana binamızda iki hastane ortak çalışıyoruz ve hizmet vermeye devam ediyoruz. Bakanlığımızın hekim konusunda bize destekleri devam etmektedir. Özellikle bu hastanemizin de faaliyete girmesiyle hem hekim arkadaşlarımız hem sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlarımız daha geniş fiziki ortamlarda, daha rahat bir alanda sağlık hizmeti alacaklardır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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