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        Adıyaman'da motosikletlet kazasında 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:21 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:21
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        Adıyaman'da motosikletlet kazasında 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        F.D. (40) idaresindeki 02 ADD 938 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan M.T.(82)'ye çarptı.

        Kazada, motosiklet sürücüsüyle M.T. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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