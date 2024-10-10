Adıyaman'da motosikletlet kazasında 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
F.D. (40) idaresindeki 02 ADD 938 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan M.T.(82)'ye çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsüyle M.T. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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