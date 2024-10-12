Adıyaman'daki trafik kazasında anne ve iki kızı yaralandı
Adıyaman'da park halindeki elektrikli motosiklete çarpan motosiklet sürücüsü anne ve 2 kızı yaralandı.
Adıyaman'da park halindeki elektrikli motosiklete çarpan motosiklet sürücüsü anne ve 2 kızı yaralandı.
A.D. idaresindeki 02 AET 710 plakalı motosiklet, Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki elektrikli motosiklete çarptı.
Kazada sürücü anne ile motosikletteki E.S.D. (6) ile Z.D. (12), yaralandı.
Yaralılar Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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