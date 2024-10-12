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        Adıyaman'daki trafik kazasında anne ve iki kızı yaralandı

        Adıyaman'da park halindeki elektrikli motosiklete çarpan motosiklet sürücüsü anne ve 2 kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 13:43 Güncelleme: 12.10.2024 - 13:43
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        Adıyaman'daki trafik kazasında anne ve iki kızı yaralandı
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        Adıyaman'da park halindeki elektrikli motosiklete çarpan motosiklet sürücüsü anne ve 2 kızı yaralandı.

        A.D. idaresindeki 02 AET 710 plakalı motosiklet, Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki elektrikli motosiklete çarptı.

        Kazada sürücü anne ile motosikletteki E.S.D. (6) ile Z.D. (12), yaralandı.

        Yaralılar Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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