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        Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 22:11 Güncelleme: 17.10.2024 - 22:23
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        Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Ömer Faruk Y. (23) yönetimindeki 02 ACV 708 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda Abdullah S. (19) idaresindeki 02 ACM 623 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada, sürücülerle motosiklette bulunan Eren Ö. yaralandı.

        Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücülerinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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