KKTC Başbakanı Üstel, Grand İsias Hotel'in depremde yıkılmasına ilişkin duruşmaya katıldı:
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı duruşmaya katıldı.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı duruşmaya katıldı.
Üstel, beraberindeki heyetle geldiği duruşma öncesi Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
KTTC'nin depremde sporcularını kaybettiğini hatırlatan Üstel, "Biz de bu felakette KKTC olarak şampiyon meleklerimizi yitirdik ve o günden bugüne kadar ülkemiz yasa büründü. Bu geçen süreçte yine Adıyaman'da kaybettiğimiz evlatlarımızın duruşması için 4. kez Adıyaman'dayız. KKTC'de hayat durmuştur. Hükümetiyle, muhalefetiyle tüm kesimleriyle siyaset üstünde tek yürek olarak Adıyaman'daki duruşmayı izlemek için büyük bir katılımla buradayız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.
Depremlerin doğanın kuralı olduğunu ancak bu olayı felakete çevirenlerin kurallara, yasalara uymayan insanlar olduğunu ifade eden Üstel, Grand İsias Hotel'de 35 evlatlarını yitirdiklerini anımsattı.
Üstel, şöyle konuştu:
"Evlatlarımızın bu acısını sonuna kadar da unutmayacağız ve unutturmayacağız. O yüzden adalet beklentilerimiz var. Kural, yasa tanımayan bu olayların bir daha tekerrür etmemesi adına Grand İsias Hotel'i davasından çıkacak kararın bütün Türkiye'ye ve Türkiye Cumhuriyetine örnek olması için bütün hassasiyetimizle buradayız. Ben başbakan olarak değil, bir baba, KKTC insanı olarak bütün ana muhalefet partisi de, milletvekili ve bakan arkadaşlarımız da tüm kesimden gelen arkadaşlarımız da bu duygularla buradadır."
- "Davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz"
Davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini anlatan Üstel, "Dava sonuçlanana kadar da KKTC'nin tüm halkı tek yürek olarak Adıyaman'da olacağız ve olmaya da devam edeceğiz." dedi.
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da sorumluların cezalandırılmasını arzuladıklarını dile getirdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'den sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel'ine ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ocak'ta, ikinci duruşması 26 Nisan'da, üçüncü duruşması 12 Haziran'da yapılmıştı.
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