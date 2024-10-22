Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        KKTC Başbakanı Üstel, Grand İsias Hotel'in depremde yıkılmasına ilişkin duruşmaya katıldı:

        KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı duruşmaya katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKTC Başbakanı Üstel, Grand İsias Hotel'in depremde yıkılmasına ilişkin duruşmaya katıldı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı duruşmaya katıldı.

        Üstel, beraberindeki heyetle geldiği duruşma öncesi Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        KTTC'nin depremde sporcularını kaybettiğini hatırlatan Üstel, "Biz de bu felakette KKTC olarak şampiyon meleklerimizi yitirdik ve o günden bugüne kadar ülkemiz yasa büründü. Bu geçen süreçte yine Adıyaman'da kaybettiğimiz evlatlarımızın duruşması için 4. kez Adıyaman'dayız. KKTC'de hayat durmuştur. Hükümetiyle, muhalefetiyle tüm kesimleriyle siyaset üstünde tek yürek olarak Adıyaman'daki duruşmayı izlemek için büyük bir katılımla buradayız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

        Depremlerin doğanın kuralı olduğunu ancak bu olayı felakete çevirenlerin kurallara, yasalara uymayan insanlar olduğunu ifade eden Üstel, Grand İsias Hotel'de 35 evlatlarını yitirdiklerini anımsattı.

        Üstel, şöyle konuştu:

        "Evlatlarımızın bu acısını sonuna kadar da unutmayacağız ve unutturmayacağız. O yüzden adalet beklentilerimiz var. Kural, yasa tanımayan bu olayların bir daha tekerrür etmemesi adına Grand İsias Hotel'i davasından çıkacak kararın bütün Türkiye'ye ve Türkiye Cumhuriyetine örnek olması için bütün hassasiyetimizle buradayız. Ben başbakan olarak değil, bir baba, KKTC insanı olarak bütün ana muhalefet partisi de, milletvekili ve bakan arkadaşlarımız da tüm kesimden gelen arkadaşlarımız da bu duygularla buradadır."

        - "Davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz"

        Davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini anlatan Üstel, "Dava sonuçlanana kadar da KKTC'nin tüm halkı tek yürek olarak Adıyaman'da olacağız ve olmaya da devam edeceğiz." dedi.

        Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da sorumluların cezalandırılmasını arzuladıklarını dile getirdi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'den sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel'ine ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ocak'ta, ikinci duruşması 26 Nisan'da, üçüncü duruşması 12 Haziran'da yapılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da oto müzik sistemine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
        Adıyaman'da oto müzik sistemine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Adıyaman'da Yahya Sinvar için yürüyüş düzenlendi
        Adıyaman'da Yahya Sinvar için yürüyüş düzenlendi
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Adıyaman'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı