Gölbaşı'nda "Cumhuriyet Koşusu" yapıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.
Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından organize edilen koşu, kapsamında katılımcılar birinci olmak için mücadele etti.
Yarışın startını vererek tüm katılımcılara başarılar dileyen Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, yarışmada derece elde öğrencileri tebrik etti ve ödüllerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın da vereceklerini belirtti.
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