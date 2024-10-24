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        Gölbaşı'nda "Cumhuriyet Koşusu" yapıldı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 08:58 Güncelleme: 24.10.2024 - 09:00
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        Gölbaşı'nda "Cumhuriyet Koşusu" yapıldı
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        Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.

        Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından organize edilen koşu, kapsamında katılımcılar birinci olmak için mücadele etti.

        Yarışın startını vererek tüm katılımcılara başarılar dileyen Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, yarışmada derece elde öğrencileri tebrik etti ve ödüllerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın da vereceklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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