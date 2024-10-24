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        Adıyaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Adıyaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 20:00 Güncelleme: 24.10.2024 - 20:07
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        Adıyaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "örgütlü nitelikli dolandırıcılık" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Mağdurların şikayetleri sonrası çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin, "Elektronik eşya çekilişinden hediye kazandınız" vaadi ile iletişime geçtikleri kişileri, kendilerine verilen IBAN numaralarına katılım ücreti, gümrük vergisi gibi farklı bahanelerle çeşitli tutarlarda para gönderilmesini sağlayarak dolandırmaya çalıştığını belirledi.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, Osmaniye, Adana ve İstanbul'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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