Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri ilçe merkezinde durumundan şüphelendiğini plakası açıklanmayan aracı durdurdu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada, 145 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 66 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.K, T.A, A.A. ve S.K. emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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