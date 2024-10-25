Adıyaman'da kadın girişimciler kooperatif kurarak tarımsal üretime başladı

Adıyaman'da bir araya gelen kadın girişimciler, kurdukları kooperatifle ürettikleri tarımsal ürünleri satışa sunmaya başladı.

GAP İdaresi'nin sunduğu desteklerle hayata geçirilen kooperatif, bölgede tarımsal üretime önemli katkılar sağlıyor.

Tarım sektöründe aktif olmak isteyen kadınlar, GAP İdaresi tarafından sağlanan kaynaklardan yararlanarak, 1 dekarlık bir serada üretim yapmaya başladılar.

Yapılan hasatta ilk mahsul almaya başlayan kadınlar, ürünleri yerel bir market zinciri ile yapılan anlaşma çerçevesinde tüketicilere ulaştırıyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, seralarda yaptığı incelemenin ardından, kadınları çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Devletin tarımsal alanlara destek olduğunu vurgulayan Vali Varol, şöyle konuştu:

"Kooperatifçilik devletimizin çok ciddi desteklediği bir alan kadınlarımızın bu alanda aktif olmasını istiyoruz. Kooperatifimiz aynı zamanda devletimizin sunduğu desteklere başvurarak bürokrat arkadaşlarında yardımıyla destekler alıyorlar. Bugün GAP İdaresinin ilimiz için ayırdığı bir kaynaktan istifade ederek burada bir dekarlık alan oluşturmuş. Ben daha önce serası olan bölgelerde de çalıştım, bu alan çok güzel bir şekilde hazırlanmış ve ilk mahsullerini almaya ve satmaya başlamışlar. Bizlerde hasada katılarak onların mutluluğuna ortak olduk."