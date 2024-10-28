Adıyaman ve Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat 2023'teki afetten etkilenen Adıyaman'da gerçekleştirilen programda, çocuk tiyatroları, söyleşiler, VR deneyim alanları etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapıldı.

Adıyaman ve Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

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