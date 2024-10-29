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        Adıyaman'da hayvanlarını otlatmaya giden çoban ölü bulundu

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, hayvanlarını otlatmaya giden çoban, kırsal alanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:05 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:05
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        Adıyaman'da hayvanlarını otlatmaya giden çoban ölü bulundu
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, hayvanlarını otlatmaya giden çoban, kırsal alanda ölü bulundu.

        Fatih Köyü'nde hayvanlarını otlatmaya giden İsmail Yaman'dan haber alamayan yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi.

        Ekipler, yaptığı arazi arama taramasında Yaman'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

        Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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