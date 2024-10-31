Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Nurettin Dede (74) idaresindeki 44 T 0772 plakalı hafif ticari araç, Sincik-Malatya kara yolu Sakız köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile Zeynep Dede (74) yaşamını yitirdi.
Cenazeler, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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