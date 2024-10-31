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        Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 18:44 Güncelleme: 31.10.2024 - 19:01
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        Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
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        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Nurettin Dede (74) idaresindeki 44 T 0772 plakalı hafif ticari araç, Sincik-Malatya kara yolu Sakız köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile Zeynep Dede (74) yaşamını yitirdi.

        Cenazeler, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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