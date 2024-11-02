Almanya'da yaşayan Adıyamanlı işletmeciden depremzede esnafa destek

Almanya'da yaşayan Adıyamanlı işletmeci, gurbette açacağı kafenin tüm malzemelerini depremzede esnafa destek olmak amacıyla memleketinden temin etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde annesini, babasını ve 40'a yakınını kaybeden Abdurrahman Erdem, Almanya'da açacağı kafenin tüm ihtiyaçları için kentten 4 milyon liralık alışveriş yaptı.

Depremzede esnafa destek olmak amacıyla böyle bir şey yaptığını dile getiren Abdurrahman Erdem, ürünleri tıra yükleyerek Almanya'ya götüreceğini dile getirdi.

Erdem, "Esnafım kazansın düşüncesiyle yaklaşık 1 hafta önce gerekli bütün malzemelerin siparişini verdim. Siparişlerim tamamlandı. Bugün de yüklemeyi yapıp Almanya'ya götüreceğim. Tek amacım depremzede esnafıma destek olmaktı. Yaklaşık 4 milyon TL'ye yakın bir malzeme aldım. Burada mobilyacısından tutun da aynacısına kadar kazandı. Umarım daha da çok destek sunacağım." dedi.

Mobilya ustası Mehmet Canlı ise "İstediği malzemeleri kendisine temin ettik. Bu destek bizleri çok mutlu etti. Burada herkes kazandı." diye konuştu.